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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке роддом № 3 работает в штатном режиме

Мэрия Бишкека опровергла информацию, что родильный дом № 3 закрыли на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, в Сети появилась информация, что якобы восемь медиков городской гинекологической больницы заразились коронавирусной инфекцией, и ее закрыли.

«Действительно в роддом в экстренном порядке поступила пациентка с подозрением на внематочную беременность, у которой подтвердился COVID-19. Сразу же был отработан алгоритм по защите от коронавирусной инфекции. Восемь сотрудников отправлены на домашний карантин, у всех отрицательный результат ПЦР-анализа. Сегодня будет проведен повторный тест», — отметили в мэрии.

Больница работает в обычном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157440/
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