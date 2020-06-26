В Бишкеке роддом № 3 работает в штатном режиме

Мэрия Бишкека опровергла информацию, что родильный дом № 3 закрыли на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, в Сети появилась информация, что якобы восемь медиков городской гинекологической больницы заразились коронавирусной инфекцией, и ее закрыли.

«Действительно в роддом в экстренном порядке поступила пациентка с подозрением на внематочную беременность, у которой подтвердился COVID-19. Сразу же был отработан алгоритм по защите от коронавирусной инфекции. Восемь сотрудников отправлены на домашний карантин, у всех отрицательный результат ПЦР-анализа. Сегодня будет проведен повторный тест», — отметили в мэрии.

Больница работает в обычном режиме.