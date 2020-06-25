Закон о манипулировании. Кто из депутатов проголосовал против (список)

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект «О манипулировании информацией».

Отметим, что на момент голосования в зале присутствовало только около 30 депутатов.

Несмотря на возмущение широкой общественности и отдельных нардепов, а также юристов и экспертов, 79 парламентариев проголосовали за скандальные поправки.

Только 10 депутатов выступили против: Мирлан Жеенчороев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Анвар Артыков, Карамат Орозова, Айгерим Бешимбаева, Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

31 депутат отсутствовал.

Фото 24.kg. Результаты поименного голосования против закона о манипулировании информацией

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».