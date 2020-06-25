23:33
USD 75.12
EUR 84.34
RUB 1.08
Общество

Закон о манипулировании. Кто из депутатов проголосовал против (список)

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект «О манипулировании информацией».

Отметим, что на момент голосования в зале присутствовало только около 30 депутатов.

Несмотря на возмущение широкой общественности и отдельных нардепов, а также юристов и экспертов, 79 парламентариев проголосовали за скандальные поправки.

Только 10 депутатов выступили против: Мирлан Жеенчороев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Анвар Артыков, Карамат Орозова, Айгерим Бешимбаева, Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

31 депутат отсутствовал.

24.kg
Фото 24.kg. Результаты поименного голосования против закона о манипулировании информацией

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157435/
просмотров: 1048
Версия для печати
Материалы по теме
Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией
Пользователи соцсетей продолжают уличать Гульшат Асылбаеву в распространении лжи
Депутаты Жогорку Кенеша выясняют, кто из них подхалим и кто чей раб
В Бишкеке собрали подписи против законопроекта о манипулировании информацией
Законопроект о манипулировании информацией призван заткнуть рот СМИ
На митинге против манипулирования информацией требуют от инициатора сдать мандат
#Сдаймандат. Пользователи Facebook атаковали страницу Гульшат Асылбаевой
Депутат Гульшат Асылбаева подчистила данные в декларации о доходах
Журналисты призывают депутатов не принимать закон о манипулировании информацией
Инициатива Гульшат Асылбаевой на руку коррупционерам, считает Дастан Бекешев
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
Оплатите ущерб и&nbsp;живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к&nbsp;Алмазбеку Атамбаеву Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020 «Оптима Банк» получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020
25 июня, четверг
23:05
В Индийском океане зарождается новый континент В Индийском океане зарождается новый континент
22:47
Закон о манипулировании. Кто из депутатов проголосовал против (список)
22:45
Какую красивую машину разбила: ревнивая невеста заподозрила жениха в измене
22:18
Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией
22:15
Автор «Игры престолов» рассказал, когда выйдет новая книга