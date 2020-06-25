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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Какой грипп летом, это коронавирус. Мэрия об игнорировании санитарных норм

Мэрия Бишкека просит граждан обращаться в службу 118 только в случае обнаружения симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев.

По его словам, кроме коронавируса медикам столицы приходится бороться и с ажиотажем среди населения.

«Служба 118 завалена звонками. Обращаются с разными жалобами, даже с болью в ухе. Нам еще придется бороться с психозом. Но в то же время есть те, кто полностью игнорирует санитарные нормы. Некоторые не изолируются, не изолируют своих родных, несмотря на наличие симптомов COVID-19. Какой сейчас грипп? Летом. Это коронавирус», — заявил Балбак Тулобаев.

На 25 июня в Бишкеке подтверждено 1 тысяча 447 случаев коронавируса, из них 87 завозных и 1 тысяча 360 местных случаев. Под медицинским наблюдением из числа контактных лиц остаются 1 тысяча 948 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157426/
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