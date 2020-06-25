Главой Россотрудничества стал внук политика Евгения Примакова

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Примакова главой Россотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы федерального агентства Михаила Брюханова.

Отмечается, что лидер РФ сегодня подписал указ о назначении. Ранее пост руководителя агентства занимала Элеонора Митрофанова. Она перешла на работу в МИД России в качестве посла по особым поручениям.

Евгений Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам. Новый глава Россотрудничества — внук советского и российского политика, дипломата Евгения Примакова. Работал журналистом на радио «Эхо Москвы», в ИТАР ТАСС, журнале «Коммерсант-Деньги». Публиковался в «Общей газете». С 2002 года — на телевидении. В 2018-м был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, а затем избран депутатом Государственной думы РФ.