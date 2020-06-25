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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Среди сотрудников аппарата парламента новых случаев коронавируса нет

Среди сотрудников аппарата парламента новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

Уточняется, что практически весь аппарат и пресс-служба переведены на удаленный режим работы. Сегодня стало известно о положительном результате ПЦР на COVID-19 еще у двоих депутатов.

По данным источников, коронавирус подозревают также у лидера фракции СДПК Исы Омуркулова. На работу он сегодня не вышел. Проводятся дополнительные исследования.  

Напомним, что ранее коронавирус выявлен у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Коронавирус выявили и у четырех работников аппарата ЖК. Сдача ПЦР-анализа продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157412/
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