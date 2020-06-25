Никаких посредников. Регистрировать авто будут только собственники транспорта

Запрещено участие в сделках по регистрации автомобилей лиц, не указанных в договоре купли-продажи. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, в соответствии с правилами государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, осуществляется непосредственно с собственником и законным представителем.

В службе отмечают, что в последние годы при проведении регистрационных действий существует практика, когда оказываются незаконные посреднические «экспресс-услуги».

«Для обеспечения прозрачности и соблюдения требований законодательства, а также минимизации коррупционных проявлений при проведении регистрации транспортных средств Государственным учреждением «Унаа» при ГРС 23 июня 2020 года издан приказ. Им установлен запрет принимать документы на регистрацию транспортных средств у граждан, не являющихся участниками договора купли-продажи, за исключением граждан, имеющих нотариально заверенную доверенность. Кроме того, установлено требование для работников территориальных подразделений ГУ «Унаа» производить процедуру регистрации транспортных средств непосредственно с собственником и/или с законным представителем», — подчеркнули в ГРС.