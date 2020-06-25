Иссык-Кульские спасатели получили новое водолазное снаряжение

Иссык-Кульские спасатели к началу туристического сезона получили новое водолазное снаряжение и моторную лодку. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела ЧС Иссык-Кульского района Алмаз Дюшеев.

Современная моторка оснащена мощным двигателем и способна развивать приличную скорость.

Кроме того, сотрудники МЧС получили водолазный костюм и снаряжение. При полном заполнении баллонов кислородом спасатели могут находиться под водой почти 40 минут.

С начала года в регионе зафиксировали три несчастных случая на воде. Особенно трудно бывает, когда из-за элементарных нарушений безопасности в озере гибнут дети.

Теперь у сотрудников МЧС появилось собственное, так им необходимое в работе, плавсредство.

«В прошлом году у нас во время выездов на место происшествия уходило много времени на подготовительную работу. На берегу, прежде чем приступить к поиску утонувших, в ближайших здравницах приходилось искать лодки или катера, чтобы выйти в озеро, — рассказали водолазы. — Согласно инструкции, в лодке во время спасательных работ должно находиться три человека. Все необходимое оборудование уже прошло проверку в акватории озера и показало себя отлично».