Мэрия Бишкека начала готовиться к зиме. Закупает соль

Муниципальное предприятие «Тазалык» закупает техническую соль. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на приобретение 6,5 тысячи тонн реагента заложено 19,5 миллиона сомов.



Отмечается, что соль необходима для посыпки дорог и тротуаров в зимний период. Она должна быть среднезернистой, без запаха, дробленной, размером до 10 миллиметров.

Кроме того, завозиться она должна партиями ежемесячно по 1,3 тысячи тонн с момента заключения договора.



Напомним, что с прошлого года мэрия Бишкека отказалась от использования песка для посыпки улиц во время снегопадов и использует только техническую соль.