20:30
USD 74.91
EUR 84.66
RUB 1.09
Общество

Мэрия Бишкека начала готовиться к зиме. Закупает соль

Муниципальное предприятие «Тазалык» закупает техническую соль. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на приобретение 6,5 тысячи тонн реагента заложено 19,5 миллиона сомов.

Отмечается, что соль необходима для посыпки дорог и тротуаров в зимний период. Она должна быть среднезернистой, без запаха, дробленной, размером до 10 миллиметров.

Кроме того, завозиться она должна партиями ежемесячно по 1,3 тысячи тонн с момента заключения договора.

Напомним, что с прошлого года мэрия Бишкека отказалась от использования песка для посыпки улиц во время снегопадов и использует только техническую соль.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157396/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Зачем раздувать штаты? При мэрии Бишкека предлагают создать новые подразделения
Коронавирус выявили у сотрудницы Первомайского акимиата в Бишкеке
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
Обязанности мэра Бишкека временно исполняет первый вице-мэр
В Бишкеке пассажиров без масок продолжают выгонять из общественного транспорта
В Бишкеке среди учеников школ прошел конкурс научных проектов
Мэрия Бишкека перешла на удаленку. Двое сотрудников заразились коронавирусом
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах
Мэрия оштрафовала кафе и маршрутки на сумму более 2 миллионов сомов
Louis Vuitton и Gucci. Соцсети обсуждают модный look мэра Бишкека
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
Оплатите ущерб и&nbsp;живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к&nbsp;Алмазбеку Атамбаеву Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020 «Оптима Банк» получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020
25 июня, четверг
20:21
Главой Россотрудничества стал внук политика Евгения Примакова Главой Россотрудничества стал внук политика Евгения При...
20:15
Депутат раскритиковал Минздрав за то, что до сих пор не построены новые больницы
20:03
Коронавирус может привести к росту бедного населения в Центральной Азии
19:45
Кыргызстан определился с оператором национальной системы маркировки товаров
19:41
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав выплатил компенсации только 41 медику