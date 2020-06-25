В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойном нападении на «Керемет банк»

По ее данным, задержаны двое мужчин — С.А., 1975 года рождения, и А.Н., 1983 года рождения. Они доставлены в следственную службу и водворены в ИВС.

У задержанных нашли вещественные доказательства: боевой пистолет Макарова и травматический типа ПМ, оба со стертыми номерами и патронами. Кроме того, изъяты спортивная кожаная сумка черного цвета, кепки, футболки и кофты, которые были на грабителях в день совершения преступления. У задержанных также нашли гвоздодер, хомуты и другие вещдоки.

Напомним, что 13 июня двое мужчин ворвались в отделение «Керемет банка». Угрожая оружием, один из преступников вытолкнул кассира из помещения, открыл сейф и забрал деньги. Сумма украденного тогда составила 1 миллион 120 тысяч сомов. В ведомстве отметили, что в сентябре подозреваемые лица совершили разбой на обменное бюро «Престиж» и забрали оттуда 70 тысяч сомов.

В ГУВД не исключают, что задержанные причастны и к другим аналогичным преступлениям. 7 ноября того года двое мужчин спортивного телосложения ворвались в магазин «Мебель Малайзии», расположенный по улице Московской, и забрали 60 тысяч сомов.

В конце ноября напали на сберегательную кассу филиала «ЭкоИсламикБанк», расположенную в 6-м микрорайоне, и украли 1 миллион 536 тысяч 365 сомов.

В январе 2020-го также двое неизвестных в масках ворвались в обменное бюро «Сенсон-Гранд» и унесли 3 миллиона 784 тысячи 546 сомов.

«Все факты зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство», — заключили в ведомстве.