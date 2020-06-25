Юристы правовой клиники «Адилет» обвинили депутатов в нарушении регламента

Юристы правовой клиники «Адилет» обвинили депутатов парламента в нарушении норм регламента.

По словам экспертов, ранее в профильные документы были внесены изменения, согласно которым проекты законов, регулирующие права граждан и юридических лиц в условиях обстоятельств непреодолимой силы, режимов ЧС и ЧП, могут быть приняты в ускоренном порядке. Например, без проведения анализа регулятивного воздействия, 30-дневного общественного обсуждения, сразу в трех чтениях.

За последние месяцы парламент рассмотрел и одобрил целый блок законодательных актов, содержащих в себе серьезные риски необоснованного ограничения свободы слова.

«Мы можем констатировать, что наиболее регрессивным в вопросах верховенства права стал именно комитет по социальным вопросам. К примеру, он рассмотрел поправки, ужесточающие контроль за НКО. Это прямо противоречит статьям регламента, поскольку комитеты вправе рассматривать только те вопросы, которые входят в их сферу ответственности», — говорится в обращении.

Рассмотрение вопросов, связанных с законодательством о некоммерческих организациях, относится к ведению комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Нарушение должностными лицами парламента этого требования закона является основанием для того, чтобы в дальнейшем ставить под сомнение законность и легитимность указанных законодательных поправок в случае вступления их в силу.

Юристы отметили, что в целом законопроекты, вызывающие больше всего критики у общественности, в том числе из-за грубейших нарушений установленных законом процедур, рассматривает в последнее время именно комитет по социальным вопросам. Например, это скандальные законопроекты «О профессиональных союзах», «О манипулировании информацией», «О финансировании НКО».

«Кроме того, общественность была свидетелем неоднократных нарушений регламента Жогорку Кенеша относительно наличия кворума для принятия решений и личного голосования депутатами. Зачастую мы видим, как народные избранники голосуют друг за друга, а в зале заседаний находится не более 30 из них вместо положенных по закону не менее 60», — подчеркнули в «Адилете».

О нарушении норм регламента сегодня на пленарном заседании говорила и нардеп Наталья Никитенко. Она напомнила коллегам, что принимать в режиме трех чтений можно только документы экономического характера или влияющие на решение вопросов безопасности.