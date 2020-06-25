Жители Чуйской области третий день митингуют: требуют трансформации земли

В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша третий день проходит митинг жителей Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области.

Участники акции протеста требуют трансформации земель. Митингующие представили документы на участки, где они не могут построить дома.

По словам Сагындыка Козубекова, власти вынудили людей выйти на митинг, а некоторым даже пришлось ночевать около Жогорку Кенеша.

«Мы все купили эти участки законно, имеется государственный акт. Документы на землю по четыре сотки каждая были выданы тысячам людей. Граждане залили фундамент, высыпали щебень, камни. Это частная земля, что с ней будут делать владельцы — их личное дело. Правительство нам морочит голову — сначала отдало землю под строительство, а в 2015 году отменило свое же постановление. Нами как в футбол играют Минюст, Минсельхоз и правительство», — сказал Сагындык Козубеков.

Участник акции протеста отметил, что люди требуют от депутатов трансформации земли до тех пор, пока они не уйдут на каникулы.

«До карантина мы также выходили на акции протеста. Их пришлось временно остановить, а сейчас мы в масках вновь вынуждены митинговать», — сказал Сагындык Козубеков.