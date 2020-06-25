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Общество

Возобновление подачи горячей воды в Бишкеке обещают начать в срок — 1 июля

Горячее водоснабжение в домах бишкекчан появится 1 июля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, Бишкектеплосеть проводит испытание тепловых сетей на плотность и прочность.

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«Вчера закончили прессовать часть города южнее улицы Ахунбаева. Сегодня и завтра — центральную часть города. После испытаний и по факту количества повреждений будут видны сроки подключения горячей воды, но не позднее срока, указанного в распоряжении мэрии», — отметили в муниципалитете.

Бишкектеплоэнерго также проводит профилактические и ремонтные работы. В жилгородок Совмина уже возобновлена подача горячей воды.

ТЭЦ Бишкека завершила свою часть работ. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева.

«Понимая опасность сегодняшнего дня и свою ответственность, персонал ТЭЦ Бишкека провел весь этот громадный объем необходимых работ в срок», — отметила она.

В муниципалитете напомнили, что отключения производятся на ежегодные профилактические работы в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157369/
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