Горячее водоснабжение в домах бишкекчан появится 1 июля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, Бишкектеплосеть проводит испытание тепловых сетей на плотность и прочность.
«Вчера закончили прессовать часть города южнее улицы Ахунбаева. Сегодня и завтра — центральную часть города. После испытаний и по факту количества повреждений будут видны сроки подключения горячей воды, но не позднее срока, указанного в распоряжении мэрии», — отметили в муниципалитете.
Бишкектеплоэнерго также проводит профилактические и ремонтные работы. В жилгородок Совмина уже возобновлена подача горячей воды.
ТЭЦ Бишкека завершила свою часть работ. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева.
«Понимая опасность сегодняшнего дня и свою ответственность, персонал ТЭЦ Бишкека провел весь этот громадный объем необходимых работ в срок», — отметила она.
В муниципалитете напомнили, что отключения производятся на ежегодные профилактические работы в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.