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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Водителей междугородних рейсов за пять дней оштрафовали на 201 тысячу сомов

Водителей межрегионального транспорта оштрафовали на 201 тысячу сомов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом координации транспортного контроля Минтранса и дорог КР Нурбек Капетов.

По его словам, эти штрафы были наложены всего за пять дней — с 20 по 25 июня. По линии Минтранса — на 99 тысяч сомов, по линии Госсанэпиднадзора — на 102 тысячи сомов.

Всего проверено 2,8 тысячи единиц транспорта.

Нурбек Капетов добавил, что на междугородних линиях водители должны записывать данные пассажиров. «Если в салоне будет зараженный гражданин, чтобы впоследствии могли выявить контактных», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157361/
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