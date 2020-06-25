Водителей междугородних рейсов за пять дней оштрафовали на 201 тысячу сомов

Водителей межрегионального транспорта оштрафовали на 201 тысячу сомов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом координации транспортного контроля Минтранса и дорог КР Нурбек Капетов.

По его словам, эти штрафы были наложены всего за пять дней — с 20 по 25 июня. По линии Минтранса — на 99 тысяч сомов, по линии Госсанэпиднадзора — на 102 тысячи сомов.

Всего проверено 2,8 тысячи единиц транспорта.

Нурбек Капетов добавил, что на междугородних линиях водители должны записывать данные пассажиров. «Если в салоне будет зараженный гражданин, чтобы впоследствии могли выявить контактных», — отметил он.