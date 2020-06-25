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Общество

В Бишкеке собрали подписи против законопроекта о манипулировании информацией

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг против закона о манипулировании информацией.

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Закон о манипулировании. Кыргызстанцы выступают против и подписывают петицию

Участники акции протеста требуют отозвать документ. Они собирают подписи против законопроекта.

Документы с подписями митингующие передали в общественную приемную парламента.

Известно, что на данный момент собралось больше 100 подписей против законопроекта.

Отметим, что кыргызстанцы также подписывают петицию против принятия этого закона. Она создана на сайте change.org. Известно, что петицию подписали 5 тысяч человек.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157356/
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