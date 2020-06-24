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Общество

«Кыргыз почтасы» возобновило международный почтовый обмен с 24 странами

С 24 июня 2020 года государственное предприятие «Кыргыз почтасы» возобновило отправку и прием почтовых сообщений письменной корреспонденции с 24 странами. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что в связи с обострением ситуации в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, почтовые сообщения были временно отменены с 18 марта с 40 странами, а с 27 марта — со всеми странами мира.

В письменную корреспонденцию включаются отправления до 2 килограмм: бандероли, мелкие пакеты, почтовые карточки, письма с объявленной ценностью. Кроме того, включены специальные мешки «М» — международные отправления с большим объемом печатной продукции: бумагами, книгами, журналами. Максимальный вес мешка «М» — 14,5 килограмма.

«Учитывая мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, большинство стран существенно сократило международное авиасообщение или прекратило его полностью. Поэтому международный почтовый обмен будет осуществляться один раз в неделю согласно вылетам ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», — отметили в «Кыргыз почтасы».

Кроме того, с 1 июля 2020 года вступают в силу оптимизированные тарифы на почтовое обслуживание. Обновленные тарифы можно просмотреть и скачать на сайте ГП «Кыргыз почтасы».

Почтовое сообщение возобновлено с Австрией, Азербайжданом, Великобританией, Венгрией, Грузией, Италией, Китаем, Бельгией, Данией, Испанией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Болгарией, Молдовой, Польшей, Узбекистаном, Россией, Украиной, Германией, Финляндией, Францией, Чехией и Швейцарией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157273/
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