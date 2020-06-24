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Общество

В Баткене узбекская сторона несогласованно проводила топографическую съемку

В Баткенской области в приграничном районе узбекская сторона проводила топографическую съемку около источника «Булак». Об этом сообщает пресс-служба ГПС Кыргызстана.

Уточняется, что сегодня по этому поводу в селе Чечме Кадамджайского района состоялась встреча пограничных представителей обеих стран.

«На переговорах обсуждались действия узбекской стороны. Кыргызстан заявил о недопустимости проведения топографических съемок, видеосъемок и других работ на этой территории без согласования с соответствующими органами КР. По итогам встречи принято решение о согласовании и заблаговременном информировании сторон о мероприятиях, проводимых на кыргызско-узбекском участке государственной границы. С местным населением проведена разъяснительная работа», — сообщили в ГПС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157257/
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