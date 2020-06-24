25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Шопокова, 51, жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-18.00 — район, ограниченный улицами Куренкеева, Табачной, Школьной, Жибек Жолу, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр-Табылды);

9.30-18.00 — отрезки улиц Мичурина, Жибек Жолу, переулки Школьный, Дунайский, Тургенева;

9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Тон, Кок-Жар,Чар, Конорчок, Шабдан Баатыра), «Арча-Бешик» (улицы Матисакова, Ынтымак, Ала-Арчинская), «Ала-Тоо» (улицы Сары-Учкун, Кара-Булак), отрезки улиц Профсоюзной, Кустанайской;

9.30-12.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Киевской;

10.00-17.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га», «Рухий-Мурас». 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Горького, Широкая, Юбилейная, Гагарина), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Западная), Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная, Дачная), Арчалы (скважина), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Бокомбаева, Северная, Лермонтова, 28 га), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алматинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Восток (улицы Советская, Летняя, Озерная, 60 лет Киргизской СССР, Луговая), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, Фабричная, 60 лет СССР, Почтовая, Парковая), Гроздь (улица 60 лет Октября);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Кирова, Чехова, Первомайская, Западная, Степная, Тургенева), села Военно-Антоновка (улицы Комсомольская, квартал Г), Кызыл-Туу (улицы Бекбоева, Табышалиева), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Свободы, Торговая, Урожайная, Советская), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова, Шамши, Кайназарова ), Зеленый (улица Центральная);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Сары-Булак, Степное, город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 45, 46, Бейшеналиевой, 20-24, Свердлова, 57, 59, Мира, 23, 25, 27, 29, 31, квартал «Победы», 1-12, «Космонавтов», 1-9, «40 лет Киргизии», 1-38, «Спортивный», 1-6);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина, 96, 98, 104, 108), Ак-Суу (улица Ленина), Крупское (улицы Ленина, Набережная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловское (улица Осмонова), город Каинда (улица Комсомольская);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Киргшелк (улица Герцена), Джерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова), город Кант (улицы Зубкова, Абрикосова, Миркулова, Алиева, Ленина, Гастелло, Куренкеева, Маяковского);

Чуйский РЭС