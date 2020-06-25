Злостные неплательщики алиментов. Как родитель уходит от ответственности

В Жогорку Кенеше вчера в третьем чтении принял поправки в Семейный кодекс и Закон «О судисполнителях». Инициаторами изменений в законодательство выступили женщины-депутаты.

Поправки направлены на защиту интересов детей. В частности, они предполагают увеличение суммы алиментов, а также запрет на выезд за границу в случае, если один из родителей просрочил оплату.

24.kg решило разобраться, почему не все родители исполняют свои обязанности и кто должен призвать алиментщиков к ответу.

От обязанностей не уйдет

Вопрос алиментов рано или поздно встает перед каждой распавшейся парой, где есть совместные дети. Многие родители скрывают свои доходы, предъявляя суду справки о мизерной зарплате или даже отсутствии работы. В итоге сумма алиментов составляет 100-200 сомов в месяц.

Новым законопроектом предлагается привязать выплаты к минимальному прожиточному уровню ребенка — 1 тысяче 800 сомов в месяц.

Еще один камень преткновения для бывших супругов — вывоз ребенка за границу, например, на лечение или учебу. По действующему законодательству для этого необходимо письменное согласие обоих родителей.

Депутат Айсулуу Мамашова предлагает злостных неплательщиков алиментов временно ограничивать в праве давать разрешение на вывоз ребенка за границу.

В документе предлагается признать злостным неплательщиком человека, который в течение нескольких месяцев не платил алименты и при этом скрывает свои доходы.

«Мы часто видим, что опекун не может вывезти ребенка за границу на лечение, соревнование или по другим причинам, потому что второй родитель не дает разрешения. В случае неуплаты алиментов в установленные законом сроки необходимость брать разрешение отпадает», — пояснила Айсулуу Мамашова.

Судебная волокита

У Махабат Алдаяровой двое детей. Со своим супругом она развелась почти десять лет назад. Все это время никакого участия в жизни своих детей ни бывший муж, ни его родители не принимали.

Женщина подала в суд на алименты, но и это не решило проблему. Взыскивать деньги на содержание детей государство, как оказалось, не в силах. Судисполнители ограничены в полномочиях и возможностях. Матери двоих детей посоветовали попробовать мирно урегулировать вопрос с экс-супругом. Однако тот не шел на контакт, а без его согласия женщина не могла ни получить документы (загранпаспорт выдается только при наличии нотариально заверенной доверенности от второго родителя), ни выезжать с детьми за границу. Выдать разрешения бывший муж категорически отказался.

«Мне посоветовали подать на лишение родительских прав за злостное уклонение от исполнения обязанностей. Тем более отец детей давно не появлялся, никаких денег на их содержание не давал, но зато ограничивал их и мои права», — рассказала Махабат Алдаярова.

Судебные разбирательства у Махабат длились почти четыре года. Все это время дети не могли выезжать за границу.



«Я не представляла, с какой бюрократией мне придется столкнуться. Показала суду все необходимые справки, переписку, доказывающую, что он тянет с выдачей разрешения на выезд ребенка. Несмотря на это процесс постоянно откладывался, решение долго не принималось. Мало того, меня косвенно обвинили в том, что я не смогла мирно решить вопрос со своим мужем», — вспоминает Махабат.

Возмущена она и работой судебных исполнителей. «Они просто смотрели на меня и разводили руками, мол, что мы можем сделать. Мой супруг, как выяснилось, давно выехал за границу и уже получил там гражданство. Судисполнители заявили, что для них он теперь недосягаем, и взыскать с него алименты и как-то повлиять они не могут», — отмечает женщина.

Палка о двух концах



Регулирование семейных взаимоотношений — процесс очень сложный, потому что законодатель не может предсказать все ситуации, которые складываются в семье. А когда во взаимоотношения родителей оказываются втянуты дети, появляется дополнительный повод для спекуляций и шантажа.

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Адвокат Елена Гаврилова считает, что законопроект, разработанный парламентариями, — палка о двух концах.

«Папа может и не знать о том, что на него подан иск в суд о взыскании алиментов. К примеру, он приехал в Бишкек, а мама с детьми проживает в Баткенской области. Он уехал на заработки и даже не знает, что на него подали иск. Суд выносит заочное решение, но никто не будет заниматься его розыском, и через полгода он станет злостным неплательщиком алиментов», — говорит адвокат.

По мнению юриста, необходимо учитывать, что люди уезжают за границу в поисках работы, а не в попытке убежать от выплаты алиментов.

Запретить одному из родителей уезжать в трудовую миграцию государство тоже не может, иначе оно обрекает ребенка на мизерное существование. Елена Гаврилова

«Если папа не работает, с него взыскивают алименты от средней заработной платы по району. Например, в Первомайском районе Бишкека средняя зарплата составляет 17 тысяч сомов, от нее, соответственно, и идет взыскание», — пояснила Елена Гаврилова.

Родительские права



Адвокат отмечает, что если неплательщик алиментов уклоняется от содержания своего ребенка, это может послужить основанием для лишения его родительских прав.

Процесс лишения прав — один из самых долгих и сложных. Папы приходят и говорят, что все осознали, но потом из вредности не дают разрешение на выезд ребенка за границу. Елена Гаврилова

По мнению юриста, в таких случаях на защиту прав ребенка должно встать государство. Юрист считает, что в законе нужно отрегулировать право мамы на вывоз ребенка, если это необходимо, для его развития или здоровья.

«Часто родители сталкиваются с проблемой, когда один из них не отпускает ребенка на соревнования или на лечение. В таком случае органы опеки, отдел поддержки семьи и детей комиссионно должны решить этот вопрос. Если действительно есть риск развития заболевания, например, и ребенку нужно ехать на лечение или обследование в Новосибирск, то разрешение на выезд могут дать органы опеки», — считает Елена Гаврилова.

Регулировать этот вопрос могут государственные органы — Министерство труда и соцразвития и МИД.

«Если два взрослых человека не могут разобраться, то вмешаться должно государство. Например, если нужно ехать на соревнования, можно получить гарантийное письмо о возвращении ребенка от мамы и тренера. В случае если по какой-либо причине ребенок остается за границей, государство может его депортировать», — считает адвокат.

Поправки в Семейный кодекс и Закон «О судисполнителях» накануне одобрили во всех трех чтениях. Осталась только подпись президента. Облегчит ли это участь детей и станут ли родители более ответственно подходить к планированию и содержанию семьи, это уже другой вопрос.