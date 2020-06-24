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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха

В Кыргызстане 26-28 июня ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 27 июня днем и 28 июня ночью в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки. Местами возможен град.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха. В долинной зоне Чуйской области ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25, в предгорных районах ночью +5...+10, днем +18...+23 градуса.

В долинной зоне Таласской области ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей — ночью +12...+17, днем +25...+30 градусов. В Иссык-Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области ночью +6...+11, днем +15...+20, в горных районах ночью +3...+8, днем +9...+14 градусов. В высокогорных районах ночью ожидается до −4 градуса.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157240/
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