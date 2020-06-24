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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус выявили у сотрудницы Первомайского акимиата в Бишкеке

Коронавирус выявили у сотрудницы Первомайского акимиата в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.

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По его словам, положительный анализ вышел у сотрудницы социального отдела. «Остальные сотрудники сдают анализы, акимиат закрыли на дезинфекцию», — сказал он.

Балбак Тулобаев добавил, что столичный муниципалитет ограничил прием посетителей. Большая часть сотрудников переведена на удаленный режим работы. По его словам, в аппарате мэрии больше ни у кого анализ не показал положительного результата.

Напомним, ранее заболевание выявили у троих сотрудников муниципалитета, в том числе мэра Азиза Суракматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157231/
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