Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 165 тысяч 774. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 240 тысяч 398 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 346 тысяч 950), Бразилии (1 миллион 145 тысяч 906), России (598 тысяч 878), Индии (440 тысяч 215), Великобритании (307 тысяч 982), Перу (260 тысяч 810) и Чили (250 тысяч 767).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 102 тысячи 93 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 726 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 18 тысяч 231, Узбекистане — 6 тысяч 662, Таджикистане — 5 тысяч 567.