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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 165 тысяч 774. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 240 тысяч 398 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 346 тысяч 950), Бразилии (1 миллион 145 тысяч 906), России (598 тысяч 878), Индии (440 тысяч 215), Великобритании (307 тысяч 982), Перу (260 тысяч 810) и Чили (250 тысяч 767).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 102 тысячи 93 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 476 тысяч 945. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 5 тысяч 305 человек. В том числе в США скончались 121 тысяча 224 человека, Бразилии — 52 тысячи 645, Великобритании — 43 тысячи 11, Италии — 34 тысячи 675, Франции — 29 тысяч 723.

В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 726 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 18 тысяч 231, Узбекистане — 6 тысяч 662, Таджикистане — 5 тысяч 567.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157185/
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