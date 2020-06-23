Цифра дня. На 209,3 миллиарда сомов застраховались кыргызстанцы

Страховая сумма по заключенным договорам страхования на 1 апреля 2020 года составила 209,3 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с 2019-м показатель вырос на 48,2 процента, или на 68 миллиардов сомов. За первый квартал года заключено 43,7 тысячи договоров страхования, что на 9,1 процента меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что 36,4 тысячи, или 83,4 процента, составили договоры с физическими лицами, 16,6 процента — с юридическими. Вместе с тем 56,8 процента от общего количества заключенных договоров пришлось на добровольное страхование, а 43,2 процента — на обязательное.

При этом на договоры имущественного страхования пришлось 52,3 процента (или 109,4 миллиарда сомов) общего объема страховой суммы, обязательного страхования — 21,2 процента (44,4 миллиарда), страхования ответственности — 14,8 процента (31 миллиард) и личного страхования — 11,7 процента (24,5 миллиарда).