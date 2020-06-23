Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июня: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане 24 июня дожди ожидаются только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +13, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +10, днем +31 градус.