21:18
USD 74.99
EUR 84.17
RUB 1.08
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июня: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане 24 июня дожди ожидаются только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +13, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +10, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157085/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 июня: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 июня: будет жарко
Температурные рекорды. Самым теплым было 21 июня 2007 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июня: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июня: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июня: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: местами дожди
На Иссык-Куле прошел крупный град
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июня: днем дожди с грозами
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Работа общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке будет остановлена. Временно Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Первая помощь при кожных заболеваниях Первая помощь при кожных заболеваниях
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
23 июня, вторник
21:08
В аварии с участием трех машин в Бишкеке пострадала женщина В аварии с участием трех машин в Бишкеке пострадала жен...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июня: в Бишкеке без осадков
20:44
Юристы раскритиковали поправки депутатов в уголовное законодательство
20:21
Кыргызстанец пытался вывезти в Узбекистан лампочки контрабандой
20:14
В Таласе активиста Айбека Бусурманкулова доставили в милицию