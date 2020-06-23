Юристы раскритиковали поправки депутатов в уголовное законодательство

Парламент принял в режиме двух чтений пакет из 148 поправок в уголовное законодательство. Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали их и пришли к выводу, что большинство противоречит защите прав человека, в частности на личную переписку и переговоры, а также основам гуманизации уголовного наказания.
Экспертов не устраивает, что разработчики фактически декриминализируют экономическую контрабанду.
Инициаторы предложения объясняют тем, что правоохранительным органам необходимо сосредоточиться на борьбе с другими преступлениями. Очень спорный и сомнительный аргумент.
Кроме этого, юристы нашли ряд нестыковок в предложенных изменениях. По предложению кабмина парламент исключил норму, где говорится, что «установленные международными органами в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики нарушения прав и свобод человека при рассмотрении судом КР уголовного дела являются новыми обстоятельствами для возобновления производства по делу».
Эксперты «Адилета» напоминают, что Кыргызстан принял на себя обязательства обеспечивать всем лицам, находящимся под его юрисдикцией, права и свободы, гарантированные международными документами. Кроме того, государство признало право договорных органов рассматривать индивидуальные жалобы в случае нарушения прав на национальном уровне, а также принимать меры по устранению допущенных нарушений.
Предлагаемые изменения в Кодекс о проступках по мнению экспертов также полностью противоречат концепции гуманизации и декриминализации уголовного законодательства.
Одной из грубейших ошибок являются статьи о заведомо ложном сообщении о преступлении (Кодекс о проступках) и статья о заведомо ложном доносе о совершении преступлении (Уголовный кодекс).
«Получается, один и тот же состав одновременно является проступком и преступлением. При этом по Кодексу о проступках предусмотрено наказание только в виде штрафа, а по УК — лишение свободы до пяти лет. Правоохранительными органами используется эта статья Уголовного кодекса о заведомо ложном сообщении в так называемой борьбе с «инакомыслием». Имеются факты регистрации в ЕРПП досудебных производств в отношении адвокатов и правозащитников за озвучивание своего мнения, предположения, высказанные в социальных сетях. Эти действия правоохранительных органов являются незаконными при наличии аналогичной статьи в Кодексе о проступках», — поясняют юристы.
Ранее правозащитники уже отмечали, что кабмин инициировал опасные поправки в действующее уголовно-процессуальное законодательство, указывая, что они содержат ряд подводных камней.