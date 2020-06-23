Юристы раскритиковали поправки депутатов в уголовное законодательство

Парламент принял в режиме двух чтений пакет из 148 поправок в уголовное законодательство. Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали их и пришли к выводу, что большинство противоречит защите прав человека, в частности на личную переписку и переговоры, а также основам гуманизации уголовного наказания.

Экспертов не устраивает, что разработчики фактически декриминализируют экономическую контрабанду.

Инициаторы предложения объясняют тем, что правоохранительным органам необходимо сосредоточиться на борьбе с другими преступлениями. Очень спорный и сомнительный аргумент.

Кроме этого, юристы нашли ряд нестыковок в предложенных изменениях. По предложению кабмина парламент исключил норму, где говорится, что «установленные международными органами в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики нарушения прав и свобод человека при рассмотрении судом КР уголовного дела являются новыми обстоятельствами для возобновления производства по делу».

Читайте по теме Правозащитники назвали поправки в уголовное законодательство опасными. Почему?

Эксперты «Адилета» напоминают, что Кыргызстан принял на себя обязательства обеспечивать всем лицам, находящимся под его юрисдикцией, права и свободы, гарантированные международными документами. Кроме того, государство признало право договорных органов рассматривать индивидуальные жалобы в случае нарушения прав на национальном уровне, а также принимать меры по устранению допущенных нарушений.

Предлагаемые изменения в Кодекс о проступках по мнению экспертов также полностью противоречат концепции гуманизации и декриминализации уголовного законодательства.

Одной из грубейших ошибок являются статьи о заведомо ложном сообщении о преступлении (Кодекс о проступках) и статья о заведомо ложном доносе о совершении преступлении (Уголовный кодекс).

«Получается, один и тот же состав одновременно является проступком и преступлением. При этом по Кодексу о проступках предусмотрено наказание только в виде штрафа, а по УК — лишение свободы до пяти лет. Правоохранительными органами используется эта статья Уголовного кодекса о заведомо ложном сообщении в так называемой борьбе с «инакомыслием». Имеются факты регистрации в ЕРПП досудебных производств в отношении адвокатов и правозащитников за озвучивание своего мнения, предположения, высказанные в социальных сетях. Эти действия правоохранительных органов являются незаконными при наличии аналогичной статьи в Кодексе о проступках», — поясняют юристы.

Ранее правозащитники уже отмечали, что кабмин инициировал опасные поправки в действующее уголовно-процессуальное законодательство, указывая, что они содержат ряд подводных камней.