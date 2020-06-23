Надбавки силовикам. В правительстве все процедуры завершены

«Есть некие технические процедуры», — заявила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, отвечая на вопрос, почему военные и милиционеры пока не получили надбавки.

«Списки большие, они формировались по всей стране. Был задействован силовой блок, списки и суммы уточнялись. В правительстве все процедуры завершены, как только Минфин получит соответствующий документ, начнутся выплаты. Средства в бюджете предусмотрены, мы их выплатим», — пообещала она.

При этом Бактыгуль Жеенбаева отметила, что списки формировались непосредственно самими правоохранительными организациями. Именно они принимали решения, кому и в каком объеме должны выплачиваться надбавки.

Напомним, ранее сотрудники силовых структур пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили надбавки за работу в режиме ЧП. Позже экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что милиционеры сами отказались от денег. После его ухода новый глава кабмина Кубатбек Боронов также заверил, что силовикам и медикам выплатят положенные компенсации.