Вольфрам для танков войны. Как кыргызстанский геолог внес вклад в Победу

24 июня 1945 года в Москве прошел Парад Победы. Это событие приближали миллионы людей на фронте и в тылу, отдавая жизни, здоровье, труд. Один из них — геолог Амин Енгалычев — первооткрыватель Ингиличкинского вольфрамового месторождения (Узбекистан).

Открытие

Перед войной, в феврале 1941 года, министерство цветной металлургии страны организовало специальную геологическую экспедицию для поиска вольфрама в среднеазиатских горах. В ее состав вошли начальник М.Беспалов, геолог — А.Енгалычев, десять рабочих, одна полуторка ГАЗ-АА, четыре лошади и один ишак.

Фото из семейного архива. Амин Енгалычев

«21 июня 1941 года я установил наличие крупного рудного тела с высоким содержанием шеелита. Тогда я обнаружил шесть рудных тел. Какая эта удача, знает только геолог. С начальником партии мы тут же помчались на станцию и отбили телеграммы в Ташкент и Москву — наркому цветной металлургии СССР Петру Ломако. Уже в начале июля, когда бушевал огонь Великой Отечественной войны, к нам прибыла комиссия во главе с Петром Ломако и официально подтвердила факт открытия месторождения вольфрама в Средней Азии», — рассказывал Амин Енгалычев.

Его воспоминания вошли в книгу «Геологическая разведка 1941–1945 годов. Фронт и тыл», которая была издана в Москве к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото из семейного архива. Воспоминания Амина Енгалычева вошли в книгу «Геологическая разведка 1941–1945 годов. Фронт и тыл»

Открытое месторождение оказалось крупным и перспективным. На месте началось строительство горно-обогатительного предприятия, поселка, завозилось необходимое оборудование, приезжали специалисты. Вскоре была выдана первая партия богатейшего шеелитового концентрата.

Вольфрам был нужен для оборонной промышленности страны. Уже в сражении на Курской дуге участвовали тысячи советских танков, броню которых производили с применением вольфрама, так кстати найденного Амином Енгалычевым.

За открытие Ингичкинского месторождения Амин Енгалычев был награжден Государственной премией.

Золото Кыргызстана

В конце войны Амин Енгалычев перевелся в «Киргиззолоторедмет» главным геологом управления, позднее возглавлял эту организацию. В его послужном списке работа на золотых, вольфрамовых, урановых рудниках, глубокое бурение на нефть и газ в Киргизии.

Фото из семейного архива. Трудовая книжка Амина Енгалычева

Об этом периоде жизни можно прочесть в приветственном адресе Госгеолагентства Кыргызстана к 90-летию Амина Енгалычева. «Ветераны горной промышленности нашей страны помнят вас как умелого руководителя предприятий, ведущих добычу золота, вольфрама, свинца и других полезных ископаемых. При вашем руководстве Чуйской геологической экспедицией были открыты крупные олово-вольфрамовые месторождения Сары-Джазского района, проведена разведка висмут-полиметального месторождения Куранджайляу и Солтон-Сары, подготовлена сырьевая база для Кантского цементно-шиферного комбината, начато системное крупномасштабное геологическое картирование территории республики. Сказанное — далеко не полный перечень результатов нашего совместного труда. Мы с благодарностью вспоминаем такие присущие вам черты руководителя, как рассудительность, спокойствие, доброжелательность, демократичность, отеческое отношение к молодым специалистам»...

Когда Амин Енгалычев возглавлял Чуйскую геологическую экспедицию, он положил начало практике обеспечения специалистов и работников ведомственным жильем во Фрунзе (Городок геологов, затем — строителей, энергетиков и другие).

Тогда же началась разведка известных в Кыргызстане месторождений золота Джеруй и Талды-Булак Левобережный.

Сохранились и воспоминания геолога о супруге. В одном из интервью он говорил, что в 1999 году пара отметила бриллиантовую свадьбу. «Моя Зоя сама была бриллиантом. Мы любили друг друга, пронесли теплоту чувств через всю жизнь. Она была медиком, кандидатом наук. Мы никогда не ссорились, доверяли друг другу. Вырастили двух сыновей и дочь», — рассказывал он.

Фото из семейного архива. Амин Енгалычев

Амин Енгалычев ушел из жизни в 2007 году, но его открытия до сих продолжают приносить пользу нашей стране.

Сегодня в Москве на Красной площади, как и 75 лет назад, пройдет военный парад. В честь тех, кто ковал победу на фронтах войны и в тылу, который обеспечивал передовую всем необходимым. Таких, как Амин Енгалычев...