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Общество

Вторая волна COVID-19. Чиновникам предлагают справиться самим — без помощи НКО

В Кыргызстане прогнозируют вторую волну COVID-19. Гражданские активисты, которых чиновники просили помочь на первом этапе распространения коронавирусной инфекции, решили предоставить правительству и органам местной власти возможность продемонстрировать эффективность их работы.

По словам директора НПО «Оазис Кыргызстан» Мээрим Осмоналиевой, раз депутаты и чиновники так активно поддерживают драконовскую поправку в закон об НКО, обязывающую некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования, то и помогать властям в таком случае бороться с коронавирусом не следует.

Гражданские активисты логично полагают, раз НПО — самая большая угроза стране, то кабмин и Жогорку Кенеш, конечно, не должны прибегать к помощи неправительственных и некоммерческих организаций в борьбе с коронавирусом.

«Ожидается вторая волна COVID-19, давайте НПО и гражданский сектор больше не будут помогать, мы подождем госорганы и депутатов — как они справятся. Будем всех направлять по адресату госорганов — жертв насилия, голодных и раздетых, несовершеннолетних преступников, больных, всех тех, кто находится в кризисной ситуации, врачей, которым не хватает СИЗ, всех-всех. Пусть нам покажут, как они справятся. По словам инициаторов закона об НКО, пусть государство ощутит все проблемы на себе. Но они забыли, что государство — это мы, гражданский сектор. Нам дали понять, что мы плохие партнеры, а они лучшие исполнители», — написала она на своей странице в Facebook.

Стоит подчеркнуть, что именно сотни НПО, НКО и гражданский сектор с первых дней введения режима ЧП и ЧС, когда люди остались без заработка и пропитания, стали волонтерами и оказали многоадресную помощь нуждающимся и испытывающим временные трудности.

Отметим, накануне разработчики отозвали законопроект о финансировании НКО с рассмотрения комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Напомним, депутаты в третьем чтении рассматривают поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и просили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157061/
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