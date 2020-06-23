Ты враг Таласа. Сельчане накинулись с критикой на депутата Рыскелди Момбекова

Житель Таласа раскритиковал деятельность депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова. Видео встречи 24.kg прислал читатель.

Как отмечается, парламентарий приехал на встречу с местными жителями. Однако те накинулись на него с критикой.

«Зачем ты сюда приехал? Ты враг этого города, что ты сделал для Таласа? Я знаю тебя как свои пять пальцев, Рыскелди. И за чей счет ты разбогател, тоже знаю. Не трогай наш район, езжай в Кара-Бууру и поставь памятник Чингизу Айтматову», — заявил житель Таласа.

Милиционеры увели мужчину в сторону. Он пытался доказать, что трезв.

Депутат попросил не снимать происходящее на видео. После чего Рыскелди Момбеков сел в машину. Милиционеры также призывали убрать телефон, но снимающий возмутился и продолжил фиксировать происходящее.

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