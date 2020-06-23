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Общество

«Я люблю тебя, Россия!». В Кыргызстане подвели итоги песенного конкурса

В Кыргызстане подвели итоги песенного конкурса «Я люблю тебя, Россия!». Об этом сообщили в российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, творческое состязание посвятили Дню России, который отмечался 12 июня. Идея конкурса заключалась в представлении России через песню. В адрес организаторов конкурса поступило более ста видеороликов из России, Кыргызстана, Казахстана, Египта, Бельгии и Германии.

По итогам голосования, которое проходило по 10-балльной системе, лауреатами первой степени стали Николай Гориантов (Подольск), Амалия Волочкова (Бишкек), Анастасия Шапочкина (Краснодар) и Галина Катураева (Шуя, Ивановская область).

Всех лауреатов наградят специальными дипломами конкурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157018/
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