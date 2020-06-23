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Общество

Призывали свергнуть власть в соцсетях. МВД разыскивает двух мужчин

В Кыргызстане разыскивают двух мужчин, которые распространяли в социальных сетях аудиозаписи с призывом свергнуть власть. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 39-летний житель Чуйской области распространил в интернете девятиминутное аудио с призывом граждан выйти на митинг 1 июля перед зданием Жогорку Кенеша.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР.

Также установлено, что еще один 32-летний уроженец Кыргызстана, который живет в Москве, пересылал запись с лозунгом поджога здания парламента. 

Следственная служба МВД назначила судебно-лингвистические экспертизы, проводятся оперативные мероприятия для задержания подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157017/
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