Призывали свергнуть власть в соцсетях. МВД разыскивает двух мужчин

В Кыргызстане разыскивают двух мужчин, которые распространяли в социальных сетях аудиозаписи с призывом свергнуть власть. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 39-летний житель Чуйской области распространил в интернете девятиминутное аудио с призывом граждан выйти на митинг 1 июля перед зданием Жогорку Кенеша.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР.

Также установлено, что еще один 32-летний уроженец Кыргызстана, который живет в Москве, пересылал запись с лозунгом поджога здания парламента.

Следственная служба МВД назначила судебно-лингвистические экспертизы, проводятся оперативные мероприятия для задержания подозреваемых.