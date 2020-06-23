Рынки и базары Бишкека: график дезинфекции

Еженедельно на городских рынках и базарах проходит тотальная дезинфекция торговых точек, проходов и прилавок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В муниципалитете предоставили график закрытия.
Понедельник:
- «Дордой» («Дордой» (автозапчасти), «Мурас-спорт», «Джунхай-Дордой», «Форт» («Оберон»), «Алкан базары», «Ак-Суу», «Кербен», «Евразия», «Алтын-Тоо», муниципальный рынок, «Делюкс», «Дордой-Спорт»);
- Аламединский базар;
- «Алдаяр»;
- «Строймаркет»;
- «Таш-Рабат 1, 2»;
- «Техномаркет»;
- «Эталон»;
- Орто-Сайский рынок;
- «Сары-Озон»;
- ТРК «Ош-базары»;
- «Дордой Дыйкан»;
- мини-рынок «Боорукер»;
- «Элит-строй»;
- «Жумушчу»;
- «Баткен-комфорт»;
- «Уста».
Вторник:
- «Ак-Эммир»;
- «Уйго Жарашык»;
- «Ыйман»;
- «Мега-Комфорт»;
- «Аалам»;
- «Чолпон»;
- «Шар-Чебер ТЭБ»;
- «Кок-Сай»;
- «Арпа»;
- «Айдин».
Среда:
- «Курама-сан» («Чынар»);
- «Мадина»;
- «Таалай и К».
Четверг:
- «Бабакан»;
- «Эдиз» («Улар»).
Пятница:
- «Азиз».
На рынке автозапчастей «Кудайберген» дезинфекцию проводят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу с 6.00 до 10.00.