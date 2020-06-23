Рынки и базары Бишкека: график дезинфекции

Еженедельно на городских рынках и базарах проходит тотальная дезинфекция торговых точек, проходов и прилавок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете предоставили график закрытия.

Понедельник:

«Дордой» («Дордой» (автозапчасти), «Мурас-спорт», «Джунхай-Дордой», «Форт» («Оберон»), «Алкан базары», «Ак-Суу», «Кербен», «Евразия», «Алтын-Тоо», муниципальный рынок, «Делюкс», «Дордой-Спорт»);

Аламединский базар;

«Алдаяр»;

«Строймаркет»;

«Таш-Рабат 1, 2»;

«Техномаркет»;

«Эталон»;

Орто-Сайский рынок;

«Сары-Озон»;

ТРК «Ош-базары»;

«Дордой Дыйкан»;

мини-рынок «Боорукер»;

«Элит-строй»;

«Жумушчу»;

«Баткен-комфорт»;

«Уста».

Вторник:

«Ак-Эммир»;

«Уйго Жарашык»;

«Ыйман»;

«Мега-Комфорт»;

«Аалам»;

«Чолпон»;

«Шар-Чебер ТЭБ»;

«Кок-Сай»;

«Арпа»;

«Айдин».

Среда:

«Курама-сан» («Чынар»);

«Мадина»;

«Таалай и К».

Четверг:

«Бабакан»;

«Эдиз» («Улар»).

Пятница:

«Азиз».

На рынке автозапчастей «Кудайберген» дезинфекцию проводят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу с 6.00 до 10.00.