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Общество

Рынки и базары Бишкека: график дезинфекции

Еженедельно на городских рынках и базарах проходит тотальная дезинфекция торговых точек, проходов и прилавок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете предоставили график закрытия.

Понедельник:

  • «Дордой» («Дордой» (автозапчасти), «Мурас-спорт», «Джунхай-Дордой», «Форт» («Оберон»), «Алкан базары», «Ак-Суу», «Кербен», «Евразия», «Алтын-Тоо», муниципальный рынок, «Делюкс», «Дордой-Спорт»);
  • Аламединский базар;
  • «Алдаяр»;
  • «Строймаркет»;
  • «Таш-Рабат 1, 2»;
  • «Техномаркет»;
  • «Эталон»;
  • Орто-Сайский рынок;
  • «Сары-Озон»;
  • ТРК «Ош-базары»;
  • «Дордой Дыйкан»;
  • мини-рынок «Боорукер»;
  • «Элит-строй»;
  • «Жумушчу»;
  • «Баткен-комфорт»;
  • «Уста».

Вторник:

  • «Ак-Эммир»;
  • «Уйго Жарашык»;
  • «Ыйман»;
  • «Мега-Комфорт»;
  • «Аалам»;
  • «Чолпон»;
  • «Шар-Чебер ТЭБ»;
  • «Кок-Сай»;
  • «Арпа»;
  • «Айдин».

Среда:

  • «Курама-сан» («Чынар»);
  • «Мадина»;
  • «Таалай и К».

Четверг:

  • «Бабакан»;
  • «Эдиз» («Улар»).

Пятница:

  • «Азиз».

На рынке автозапчастей «Кудайберген» дезинфекцию проводят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу с 6.00 до 10.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157011/
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