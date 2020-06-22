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Общество

Учителя получат отпускные. Минфин выделил Бишкеку деньги на выплаты

Бишкеку выделили беспроцентную бюджетную ссуду в 744 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

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По его данным, на сегодня ведомство из республиканского бюджета профинансировало все расходы, связанные с выплатой пенсий, пособий, заработной платы, отпускных и компенсаций населению. Но по столице финансирование расходов организаций образования осуществляется из местного бюджета.

«В связи с чрезвычайной ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса, а также с недопоступлением доходов в местный бюджет города, учитывая актуальность вопроса, связанного с заработной платой педагогов, решено выдать мэрии Бишкека бюджетную ссуду на выплату зарплаты и отпускных учителям, работающим в организациях образования в столице», — рассказали в Минфине.

Отметим, что эта ссуда была предусмотрена в секвестированном бюджете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157006/
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