Учителя получат отпускные. Минфин выделил Бишкеку деньги на выплаты

Бишкеку выделили беспроцентную бюджетную ссуду в 744 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Читайте по теме Учителя в Бишкеке не получили отпускные. Денег нет По его данным, на сегодня ведомство из республиканского бюджета профинансировало все расходы, связанные с выплатой пенсий, пособий, заработной платы, отпускных и компенсаций населению. Но по столице финансирование расходов организаций образования осуществляется из местного бюджета.

«В связи с чрезвычайной ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса, а также с недопоступлением доходов в местный бюджет города, учитывая актуальность вопроса, связанного с заработной платой педагогов, решено выдать мэрии Бишкека бюджетную ссуду на выплату зарплаты и отпускных учителям, работающим в организациях образования в столице», — рассказали в Минфине.

Отметим, что эта ссуда была предусмотрена в секвестированном бюджете.