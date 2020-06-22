Не гоняться за бессимптомниками, а лечить больных с пневмонией, призвала эксперт

Медикам необходимо отдавать приоритет и направлять ресурсы на больных с развернутой пневмонией, а не гоняться за призрачными бессимптомными и контактными. Своим мнением в Facebook поделилась эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Она отметила, что за последние дни резко поднялась волна заболевших пневмонией.

Многие ходят с рентген- и КТ-снимками легких с очагами затемнения по типу «матового стекла». Летом так много пневмоний никогда не было. Это разгул COVID. Бермет Барыктабасова

Она добавила, что не всем пациентам успевают делать тесты, и многие из них, с тяжелыми формами пневмонии, остаются без доступа к медпомощи. Некоторые болеют целыми семьями.

Эксперт заметила, что несколько простых вещей позволят не допустить того, чтобы столица не провалилась в хаос и панику. «В частности, бессимптомные и пациенты в удовлетворительном состоянии должны быть распущены из стационаров на домашний карантин. Сегодня они занимают койки, из-за чего не могут госпитализировать с тяжелыми формами», — подчеркнула она.

«Госпитализировать нужно всех, у кого уже есть симптомы пневмонии и дыхательной недостаточности (одышка, затруднение дыхания), независимо от наличия или отсутствия положительного результата на COVID. При ЦСМ развернуть палатки для сортировки всех заболевших по месту жительства», — сказала Бермет Барыктабасова.

Кроме того, по ее мнению, необходимо прекратить массовое тестирование. «Тесты имеют большую погрешность и увеличивают нагрузку на медиков и стационары. Какими словами объяснить, что ракурс внимания, приоритет и ресурсы надо направить на истинных пациентов с развернутой пневмонией, а не гоняться за призрачными бессимптомными и контактными, которых более 80 процентов», — отметила эксперт.

Она также предлагает отказаться от практики подворных обходов, а мобильные бригады направить в помощь скорой помощи и на сортировку пациентов для госпитализации по клиническим показаниям.

Еще одно предложение Бермет Барыктабасовой — усилить и скоординировать работу с волонтерами, студенчеством и добровольцами для восстановления коммуникаций с населением. «Конечный результат — это снижение предотвратимой смертности, а не количество проведенных впустую тестов», — подытожила она.