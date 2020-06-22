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Общество

В Бишкеке митингуют жители Чуйской области: требуют узаконить захваченные земли

В Бишкеке около здания правительства проходит митинг жителей Чуйской области.

Около 100 человек требуют трансформации земель в Аламединском и Сокулукском районах. В частности, они просят легализовать дома, построенные на землях, ранее предназначенных для сельхозугодий.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг около здания правительства

По словам организатора акции протеста Бекназара Айталиева, участники намерены стоять до тех пор, пока к ним не выйдет глава кабмина Кубатбек Боронов.

«Если премьер-министр к нам не выйдет или не примет кого-нибудь, тогда мы будем стоять тут круглосуточно», — сказал он.

Сотрудников милиции на месте нет. Участники акции протеста скандируют и требуют, чтобы глава правительства вышел к народу. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156957/
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