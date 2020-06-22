В Бишкеке митингуют жители Чуйской области: требуют узаконить захваченные земли

В Бишкеке около здания правительства проходит митинг жителей Чуйской области.
Около 100 человек требуют трансформации земель в Аламединском и Сокулукском районах. В частности, они просят легализовать дома, построенные на землях, ранее предназначенных для сельхозугодий.
По словам организатора акции протеста Бекназара Айталиева, участники намерены стоять до тех пор, пока к ним не выйдет глава кабмина Кубатбек Боронов.
«Если премьер-министр к нам не выйдет или не примет кого-нибудь, тогда мы будем стоять тут круглосуточно», — сказал он.
Сотрудников милиции на месте нет. Участники акции протеста скандируют и требуют, чтобы глава правительства вышел к народу.