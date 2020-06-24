В Бишкеке 24 июня ясно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 20 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — проспект Дэн Сяопина, 8, 10, 12, улица Ахунбаева, 144;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Сары-Учкун, Ак-Булак, Кара-Булак, Туюк-Жар), «Рухий-Мурас», отрезки улицы Горького, проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Джалиля, Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Жибек Жолу, 224, проспект Чуй, 151;
- 9.30-14.00 — отрезок улицы Огонбаева, переулок Таллинский;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сары-Булун, Сандык-Тор, 17-я, 18-я), «Ынтымак» (улица Гаражная);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Огонбаева, Фрунзе, Кирова.
- До 1 июля отключили горячую воду.
У кого намечается той
Улукбек Кочкоров
Родился 24 июня 1974 года в селе Кара-Бак Баткенской области. Министр труда и социального развития КР.
Салтанат Аширова
Родилась 24 июня. Певица.
Памятные даты
Впервые состоялись общенародные выборы в Верховный Совет Киргизской ССР
В 1936 году Кыргызстан стал одной из 15 союзных республик, образовавших СССР. Полномочия кыргызского парламента в соответствии с Конституцией (1937) с 18 июля 1938-го и до 1994-го исполнял непосредственно избранный однопалатный Верховный Совет Киргизской ССР.
24 июня 1938 года впервые состоялись общенародные выборы в высший орган государственной власти республики — Верховный Совет Киргизской ССР. Избраны 284 депутата. 18 июля 1938-го состоялась первая сессия Верховного Совета.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Андрей Титов
Родился 24 июня 1905 года в селе Покровка ныне Джети-Огузского района. Герой Советского Союза, наводчик противотанкового ружья 4-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, гвардии ефрейтор.
За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями. 15 января 1944-го присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1945 году демобилизован. Вернулся в Киргизию — в родное село, где работал председателем колхоза.
Умер 8 ноября 1981-го.
Родился профессор Эрнст Акрамов
В 1936 году во Фрунзе родился известный ученый-хирург, общественный деятель, профессор Эрнст Акрамов. Заслуженный деятель науки КР, заслуженный врач Киргизской ССР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики.
Разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор в мире не имеют аналогов. Подготовил 17 докторов и кандидатов медицинских наук. Участник и организатор международных конференций и симпозиумов.
Ведущий специалист по сосудистой, желудочно-кишечной хирургии, реанимации, хирургической гастроэнтерологии, травмам грудной клетки, гнойной хирургии, реконструктивно-восстановительным операциям на мочевыделительных органах и операциям на поджелудочной железе.
Автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения.
Родился государственный деятель Касым Исаев
Родился в 1938 году в селе Чичкан (ныне Жениш) Иссык-Кульской области.
Вехи его трудовой биографии поистине впечатляют: инженер-экономист завода «Фрунземаш», сотрудник постпредства Совмина КиргССР при Совмине СССР в Москве, советник Национальной плановой комиссии Народной Республики Мозамбик, недолгая работа в Минэкономики СССР и Минэкономфине Российской Федерации, первый торгово-экономический представитель Кыргызстана в Москве, директор регионального отделения Международного фонда содействия приватизации и инвестициям, заведующий отделом внешних связей и иностранных инвестиций, департаментом по сотрудничеству со странами СНГ.
Находясь на пенсии, выпустил несколько откровенных произведений, ставших мемуарами кыргызской политики. Активно выступал в прессе с критическими статьями о ситуации в республике.
Умер в 2012-м.
Куда сходить
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Республиканский театральный телефестиваль.