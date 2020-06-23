В Бишкеке 23 июня облачно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 222;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «Арча-Бешик» (17-я, 18-я улицы), село Чон-Арык (улицы 50 лет Победы, Ульяновская, Северная, Выставочная, Семетей, Бакаева);

13.00-17.00 — 5-й микрорайон, 15, 17, 17а, 27-30, 32а, 37, 38, 40, улица Каралаева, отрезки улиц Славянской, Буденного, переулки Кузнечный, Печерский, Чувашский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Армейской, Литовской, Матросова, Джантошева, переулок Елецкий, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная, Чуй-16), улицы Сельсоветская, Джамгерчинова, Руставели, 48, Фучика, 1а, 1б, проспект Дэн Сяопина, 2, 2а;

9.00-13.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Анар, Ак-Уул, Нооруз);

9.00-18.00 — улицы Абдрахманова, 97, 99, 101, Линейная, 39, Усенбаева, 24, Боконбаева, 76, 78.

До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Марат Мураталиев

Родился 23 июня 1967 года в Таласе. Полномочный представитель правительства КР в Таласской области.

Анатолий Горбунов

Родился 23 июня 1976 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Жаныбек Жоробаев

Родился 23 июня 1978 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Азиз Сыдыков

Родился 23 июня 1992 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Памятные даты

День работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства 4 января 2017 года.

В Кыргызстане почти 50 тысяч сотрудников, занятых в системе государственного управления, из них почти 15 тысяч трудятся на административных должностях в министерствах, ведомствах, комитетах, приблизительно столько же являются работниками госпредприятий.

Международный олимпийский день

Фото AFP 2019/ANDREJ ISAKOVIC. Сборная Кыргызстана на Олимпийских играх

В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он ознакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.

Конгресс одобрил предложение барона возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов».



Именно эту памятную дату и выбрали для празднования Международного олимпийского дня, а его целью стали пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих, независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей.

Международный день вдов

По данным Организации Объединенных Наций, сегодня общее число вдов в мире составляет порядка 285 миллионов человек, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты.

Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Александр Голованев

Фото из архива 24.kg. Александр Голованев

Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».

Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева в первой половине 1970-х построили здание МВД.

Фото 24.kg. Планетарий в городе Фрунзе, построенный по проекту Александра Голованева

Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.

Умер в 2014 году.

Об архитекторе Александре Голованеве можно прочитать в материале журналиста 24.kg по ссылке.

Умер государственный деятель Темирбек Кошоев

Родился 1 августа 1931 года в селе Кичи Кемин. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Темирбек Кошоев — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии (1978-1981), председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (1981-1987). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР.

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Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», многими медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, орденом «Манас» III степени.

Умер 23 июня 2009 года.

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