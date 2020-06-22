Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 июня: местами дожди

В Кыргызстане 23 июня дожди ожидаются только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +27 градусов.

В Таласской области температура ночью +4, днем +33 градуса.