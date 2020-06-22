Рамзан Кадыров подарил Ассоль Молдокматовой бриллианты. Ведущая похвасталась

Телеведущая Ассоль Молдокматова написала на своей странице в Facebook, что глава Чечни Рамзан Кадыров преподнес ей в подарок бриллиантовое колье.

Она отметила, что это подарок на день рождения и она от такого внимания в шоке. «Глава Чеченской Республики прислал в подарок бриллиантовый набор. Я приехала на Иссык-Куль праздновать день рождения. Позвонил Абдушукур Джураев (бизнесмен из Чечни. — Прим.24.kg) со словами: «Рамзан Кадыров подарок для вас передал. Я привезу!».

Ранее Ассоль Молдокматова посетила дом престарелых в Бишкеке и сняла сюжет про 81-летнего этнического чеченца — Данги Битаева, который был выслан в Кыргызстан в сороковые годы. Этот материал увидел Рамзан Кадыров, связался с телеведущей и отправил самолет, чтобы вывезти дедушку на родину.

Вчера у ведущей был день рождения, к которому и приурочен подарок — колье, кольца, браслет и серьги.