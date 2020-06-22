Никаких ограничений на въезд в Иссык-Кульскую область нет, заявляют чиновники

Нет никаких ограничений на въезд в Иссык-Кульскую область. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь уполномоченного представителя правительства в регионе Жаныбек Кожоев.

По его словам, информация о запрете на въезд в Иссык-Кульскую область не соответствует действительности.

«Для въезда в регион действуют те же правила, которые были введены с 1 июня. Проверяется температура и при необходимости граждане заполняют анкету с контактными данными. Сейчас в пансионатах и других туристических объектах берут информацию у посетителей. Других ограничений ни для жителей области, ни для представителей других регионов нет», — сообщил Жаныбек Кожоев.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией в Иссык-Кульской области составляет 60 человек. Среди туристов коронавируса пока не выявлено.