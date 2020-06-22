Бишкек готовится к подключению горячей воды. Возможны порывы трубопровода

С 24 по 27 июня ОАО «Бишкектеплосеть» проведет испытания на плотность тепловых сетей столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Регламентные испытания проводят ежегодно в рамках подготовки к прохождению очередного отопительного сезона.

Цель испытаний — выявление слабых участков тепловых сетей и их устранение. При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий.

Горожан просят в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий сообщать в диспетчерскую службу Бишкектеплосети или Центр поддержки потребителей по телефонам: 611169, 568558, 1980.

Напомним, горячую воду вновь подадут в дома бишкекчан 1 июля.