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Общество

Бишкек готовится к подключению горячей воды. Возможны порывы трубопровода

С 24 по 27 июня ОАО «Бишкектеплосеть» проведет испытания на плотность тепловых сетей столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Регламентные испытания проводят ежегодно в рамках подготовки к прохождению очередного отопительного сезона.

Цель испытаний — выявление слабых участков тепловых сетей и их устранение. При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий.

Горожан просят в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий сообщать в диспетчерскую службу Бишкектеплосети или Центр поддержки потребителей по телефонам: 611169, 568558, 1980.

Напомним, горячую воду вновь подадут в дома бишкекчан 1 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156892/
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