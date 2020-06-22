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Общество

Гостиницу «Ак-Кеме» могут переоборудовать в стационар

Гостиницу «Ак-Кеме» могут переоборудовать в стационар. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Он отметил, что больницы разделили на две части. Пациентов с положительными анализами, тяжелыми формами коронавируса госпитализируют в Центр фтизиатрии, Кыргызско-Турецкую и инфекционную больницы.

«Также есть второй тип больниц — для людей с отрицательными результатами, у которых пневмония. Пока это больница № 6, но планируем создать стационар в гостинице «Ак-Кеме», — сказал он.

Сабиржан Абдикаримов добавил, что койки для больных с коронавирусом открывают и в Национальном госпитале, также могут перепрофилировать больницу № 1.

Контактных и с легким течением заболевания размещают в обсерваторе «Семетей» на бывшей американской военной базе «Ганси».

За весь период выявили 3 тысячи 356 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 2 тысячи 21.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156891/
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