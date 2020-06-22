В Иссык-Кульской области за 12 дней ПДД нарушили 847 водителей авто

В Иссык-Кульской области за 12 дней зарегистрировали 847 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ООБДД региона.

По ее данным, с началом турсезона в области увеличился поток автомобилей. Милиционеры усилили работу по дорожной безопасности.

С 10 июня на территории области выявили и составили 847 нарушений ПДД, из них: