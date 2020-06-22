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Общество

В Иссык-Кульской области за 12 дней ПДД нарушили 847 водителей авто

В Иссык-Кульской области за 12 дней зарегистрировали 847 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ООБДД региона.

По ее данным, с началом турсезона в области увеличился поток автомобилей. Милиционеры усилили работу по дорожной безопасности.

С 10 июня на территории области выявили и составили 847 нарушений ПДД, из них:

  • за управление в пьяном виде — 39 фактов,
  • за превышение установленной скорости — 543;
  • за управление авто без соответствующих документов — 21;
  • за управление с тонированными передними боковыми и лобовыми стеклами — 8;
  • за управление без государственного номера — 5;
  • за невыполнение требований дорожных знаков и разметок − 38;
  • другие нарушения — 193.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156888/
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