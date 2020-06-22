В Иссык-Кульской области за 12 дней ПДД нарушили 847 водителей авто

В Иссык-Кульской области за 12 дней зарегистрировали 847 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ООБДД региона.
С 10 июня на территории области выявили и составили 847 нарушений ПДД, из них:
- за управление в пьяном виде — 39 фактов,
- за превышение установленной скорости — 543;
- за управление авто без соответствующих документов — 21;
- за управление с тонированными передними боковыми и лобовыми стеклами — 8;
- за управление без государственного номера — 5;
- за невыполнение требований дорожных знаков и разметок − 38;
- другие нарушения — 193.