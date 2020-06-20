В Кыргызстане откроют 500 детских садов кратковременного пребывания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что Жогорку Кенеш ратифицировал проект «Образование для будущего» между Министерством образования и науки и Международной ассоциацией развития.

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«Проект направлен на поддержку создания сменных детских садов на базе имеющихся помещений в собственности айыл окмоту или в школах, где есть свободные классные комнаты в селах, где нет детских садов. В период с 2021 по 2025 год будет открыто 500 детских садов кратковременного пребывания. Это обеспечит доступ к дошкольному образованию 40 тысяч детей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, проект также поддержит создание цифрового школьного контента с акцентом на предметы естественно-научного цикла. В рамках подготовки к участию в Международной программе по оценке достижений учащихся (PISA) 36 тысяч учителей пройдут повышение квалификации, как и 1,5 тысячи воспитателей детских садов, работающих посменно.