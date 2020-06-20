ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВОЗ получила информацию о более чем 150 тысячах новых случаев заражения СOVID-19, это самый большой на сегодня дневной показатель», — сказал он.

Тедрос Гебрейесус добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.

Он призвал страны соблюдать меры предосторожности, а граждан — оставаться дома в случае, если они заразились коронавирусом.