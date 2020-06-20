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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВОЗ получила информацию о более чем 150 тысячах новых случаев заражения СOVID-19, это самый большой на сегодня дневной показатель», — сказал он.

Тедрос Гебрейесус добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.

Он призвал страны соблюдать меры предосторожности, а граждан — оставаться дома в случае, если они заразились коронавирусом.

Глава ВОЗ обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность. Однако вирус все еще стремительно распространяется, он все так же смертельно опасен, а большинство людей до сих пор уязвимы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156785/
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