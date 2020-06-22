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Общество

В Чечне одинокий мужчина из Бишкекского дома престарелых нашел свою семью

Пенсионер из Бишкекского дома престарелых Данга Битаев благодаря президенту Чечни Рамзану Кадырову нашел свою семью. Об этом сообщило РИА Новости.

81-летнего мужчину доставили на родину спецбортом главы Чеченской республики. Видеоролик с историей пенсионера Данги Битаева в своем Instagram ранее опубликовала известная ведущая Ассоль Молдокматова.

Мужчина рассказал, что он родом из города Грозного, а в Кыргызстан приехал в 1944 году и последние 10 лет живет в доме престарелых.

«У меня много чего нет. Вот сейчас тепло, а сливочное масло не можем сохранить. У меня нет никого.

Отправляли телеграммы, но никто не откликнулся. Трудовую книжку я потерял, а восстановить не могу. Меня навещает землячка по имени Роза. Родом я с Грозного», — рассказал Данга Битаев.
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Данга Битаев 76 лет не мог возвратиться на Родину. Его привезли пятилетним мальчишкой в Казахстан на товарном поезде без права остановки,даже когда умирали по дороге люди. Его сын и жена из Алматы вернулись в Грозный, а Данга после перестройки оказался в Кыргызстане. Потом они искали друг друга долгое время и не могли найти. Долгие десятилетия. И вот наконец счастливый конец этой трогательной истории. Глава Чеченской республики Рамзан КАДЫРОВ увидел видеопост на моей странице и среагировал: возвратим! Какой пример для мировых лидеров! Как здесь в Чечне любят Рамзана Ахматовича. Невероятно трогательно и достойно! Высочайший уровень приема! САМОЛЁТ БИЗНЕС JETА ОРГАНИЗОВАН ФОНДОМ АХМАТ ХАДЖЫ КАДЫРОВЫМ !

Публикация от Assol Moldokmatova (@assol_moldokmatova)

О судьбе мужчины узнал глава Чечни Рамзан Кадыров, который поручил выяснить все обстоятельства жизни пожилого человека, на родине нашли родственников Битаева, и мужчину вернули в Чечню.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156764/
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