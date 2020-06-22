В Чечне одинокий мужчина из Бишкекского дома престарелых нашел свою семью

Пенсионер из Бишкекского дома престарелых Данга Битаев благодаря президенту Чечни Рамзану Кадырову нашел свою семью. Об этом сообщило РИА Новости.

81-летнего мужчину доставили на родину спецбортом главы Чеченской республики. Видеоролик с историей пенсионера Данги Битаева в своем Instagram ранее опубликовала известная ведущая Ассоль Молдокматова.

Мужчина рассказал, что он родом из города Грозного, а в Кыргызстан приехал в 1944 году и последние 10 лет живет в доме престарелых.

«У меня много чего нет. Вот сейчас тепло, а сливочное масло не можем сохранить. У меня нет никого.

Отправляли телеграммы, но никто не откликнулся. Трудовую книжку я потерял, а восстановить не могу. Меня навещает землячка по имени Роза. Родом я с Грозного», — рассказал Данга Битаев.