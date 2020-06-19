Подделка подписи и растрата миллионов. Новый скандал в Федерации профсоюзов

Бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов обвиняет исполняющую обязанности главы ФПК Рысгуль Бабаеву и председателя республиканского комитета профсоюза работников лесных отраслей Каната Осмонова в нецелевом расходовании 36 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По словам Мирбека Асанакунова, 5 февраля после его отстранения от должности Рысгуль Бабаева стала и. о. председателя. «13 марта она вместе с Канатом Осмоновым пришла в Министерство юстиции и взяла справку, подтверждающую, что я являюсь председателем ФПК. Затем они пошли в банк и с помощью этой справки перечислили 36 миллионов сомов трем здравницам от моего имени, подделав мою подпись», — рассказал он.

Мирбек Асанакунов отметил, что после перечисления крупной суммы денег все здравницы были закрыты на карантин в связи с коронавирусом. «Но сейчас этих денег нет на счету здравниц. Куда они делись? Ведь здравницы не работали все это время. Считаю, что это нецелевое использование средств Фонда оздоровления трудящихся. Я написал заявление в Финполицию на Рысгуль Бабаеву и Каната Осмонова. Сейчас идет расследование», — заявил он.

Мирбек Асанакунов заметил: обвинения начальника управления Кыргызкурорттуризма Чинары Токобаевой в его адрес в том, что он заблокировал счета ФПК в банке, не соответствуют действительности. По его словам, счета заблокировал сам банк после того, как узнал о подделке подписи.

«В банке говорят, что у нас вечно скандалы: то один приходит и говорит, что он председатель, то другой. Они тоже не хотят лишних проблем и судебных разбирательств. Нам даже посоветовали перейти в другой банк», — пояснил Мирбек Асанакунов.

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Свое отстранение бывший председатель считает незаконным, так как вопрос рассмотрен советом в его отсутствие, когда он лежал в больнице. «По факту легитимности проведенного 5 февраля заседания совета Федерации профсоюзов Кыргызстана правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в настоящий период в отношении отдельных лиц избрали соответствующую меру пресечения», — сказал он.

Мирбек Асанакунов также отметил, что точно не знает, у кого сейчас находится главная печать ФПК.

В связи с этим вся деятельность Федерации профсоюзов в разгар организации летнего отдыха трудящихся и членов их семей под угрозой срыва. Сотрудники аппарата ФПК, включая технический персонал, до сих пор не могут получить заработную плату за май.