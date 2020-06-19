Подделка подписи и растрата миллионов. Новый скандал в Федерации профсоюзов

Бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов обвиняет исполняющую обязанности главы ФПК Рысгуль Бабаеву и председателя республиканского комитета профсоюза работников лесных отраслей Каната Осмонова в нецелевом расходовании 36 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил он сам.
По словам Мирбека Асанакунова, 5 февраля после его отстранения от должности Рысгуль Бабаева стала и. о. председателя. «13 марта она вместе с Канатом Осмоновым пришла в Министерство юстиции и взяла справку, подтверждающую, что я являюсь председателем ФПК. Затем они пошли в банк и с помощью этой справки перечислили 36 миллионов сомов трем здравницам от моего имени, подделав мою подпись», — рассказал он.
Мирбек Асанакунов отметил, что после перечисления крупной суммы денег все здравницы были закрыты на карантин в связи с коронавирусом. «Но сейчас этих денег нет на счету здравниц. Куда они делись? Ведь здравницы не работали все это время. Считаю, что это нецелевое использование средств Фонда оздоровления трудящихся. Я написал заявление в Финполицию на Рысгуль Бабаеву и Каната Осмонова. Сейчас идет расследование», — заявил он.
Мирбек Асанакунов заметил: обвинения начальника управления Кыргызкурорттуризма Чинары Токобаевой в его адрес в том, что он заблокировал счета ФПК в банке, не соответствуют действительности. По его словам, счета заблокировал сам банк после того, как узнал о подделке подписи.
«В банке говорят, что у нас вечно скандалы: то один приходит и говорит, что он председатель, то другой. Они тоже не хотят лишних проблем и судебных разбирательств. Нам даже посоветовали перейти в другой банк», — пояснил Мирбек Асанакунов.
Мирбек Асанакунов также отметил, что точно не знает, у кого сейчас находится главная печать ФПК.
«Из-за перечисленных скандалов федерация функционирует без легитимного председателя, что тормозит реализацию намеченных планов на этот год», — резюмировал бывший глава ФПК.