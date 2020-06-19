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Общество

Иссык-Кульский облсуд изменил правозащитнику Камилю Рузиеву меру пресечения

Иссык-Кульский областной суд изменил правозащитнику Камилю Рузиеву меру пресечения на подписку о невыезде.

Уточняется, что таким образом частично поддержано решение Каракольского суда. Задержание Камиля Рузиева признано законным. Однако его адвокат Чинара Джакупбекова заявила, что это совершенно неправосудное решение, поскольку ей удалось доказать факты грубых нарушений норм УПК. Но суд не принял доводы юриста в расчет. 

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая вечером в Караколе. 31 мая суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Гражданские активисты возмущены уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев широко известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью преследование правозащитника из Каракола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156739/
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