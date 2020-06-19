Чтобы не нарушались права. Институт омбудсмена будет наблюдать за ходом ОРТ

Сотрудники аппарата омбудсмена будут проводить мониторинг Общереспубликанского тестирования выпускников. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, соответствующий приказ подписал омбудсмен КР Токон Мамытов.

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«Основная цель мониторинга — чтобы не нарушались права абитуриентов, соблюдались принципы гласности, открытости и объективного проведения тестирования. В этом году наблюдатели будут отслеживать и соблюдение в центрах тестирования санитарно-карантинных норм, касающихся мер безопасности при пандемии COVID-19», — отметили в пресс-службе.

В аппарате омбудсмена напомнили, что в этом году ОРТ пройдет в 177 центрах, на тестирование зарегистрировались 41 тысяча 727 абитуриентов.

Напомним, ОРТ пройдет 21-22 июня (I этап), 24-25 июня (II этап), 11 и 12 июля (позднее ОРТ). Дополнительная регистрация на него пройдет 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00 в центрах тестирования.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.