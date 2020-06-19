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Общество

Омбудсмен настаивает на наказании руководства и сотрудников СИЗО-50

Омбудсмен Токон Мамытов настаивает на наказании руководства и отдельных сотрудников СИЗО-50, грубо нарушивших нормы Уголовно-исполнительного кодекса КР.

Он обратился к руководству ГСИН и в спецпрокуратуру с требованием возбудить дисциплинарное производство в отношении администрации следственного изолятора, которые препятствовали группе экспертов из Национального центра по предупреждению пыток (они намеревались посетить подследственного Эмильбека Кимсанова).

Сотрудники СИЗО-50 обыскали сумки инспекторов и хотели запретить фотосъемку. 

Институт акыйкатчи напоминает, что сотрудники этого центра имеют право посещать учреждения пенитенциарной системы без специального разрешения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156711/
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