Правозащитница подала в суд на депутата парламента Евгению Строкову

Правозащитница Эркина Убышева подала в суд на депутата парламента Евгению Строкову. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации направлен в Октябрьский районный суд Бишкека.

Отвечая на вопросы 24.kg, заявительница отметила, что сумма искового требования — 1 миллион сомов. Эркина Убышева требует признать распространение сведений о ее профессиональной деятельности не соответствующими действительности.

Отметим, ранее Евгению Строкову Эркина Убышева упрекнула в предоставлении заведомо ложных сведений. Гражданская активистка сообщила: Евгения Строкова в своей биографии указала, что с 2003 по 2007 год работала по проекту «Многоязычное образование» в Ассоциации центров поддержки гражданского общества.

Однако, по словам Эркины Убышевой, в этот период она сама работала директором организации и утверждает, что не помнит ни Евгению Строкову, ни проекта, в котором та якобы была задействована.

Ранее Евгения Строкова заявила 24.kg, что тоже не помнит Эркину Убышеву и никакой ложной информации о себе не предоставляла.